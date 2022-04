Russland hat die Ukraine überfallen, Soldaten töten Frauen und Kinder. Gleichzeitig gehen Russlanddeutsche hier auf die Straße, um gegen ihre Diskriminierung zu protestieren. Und zwar mit Pro-Putin-Symbolen. Was das bei anderen Menschen mit russischen Wurzeln anrichtet, lesen Sie in der RHEINPFALZ am SONNTAG. Hier schon mal ein Vorgeschmack.

Es war bestenfalls Gedankenlosigkeit, schlimmstenfalls wussten die Teilnehmer an dem Autokorso von Kirchheimbolanden nach Grünstadt genau, was sie taten: Sie schwenkten die Trikolore mit dem Doppeladler – die persönliche Standarte des russischen Präsidenten, also Putins. Außerdem zeigten sie das berüchtigte „Z“, das auch auf die russischen Panzer in der Ukraine aufgesprüht ist. Seit Kriegsbeginn steht das Symbol russischen Nationalismusses für „za pobedu“, auf Deutsch: „für den Sieg“.

Auf die Frage, was dieses „Z“ in dem Autokorso zu suchen habe, hieß es im Nachgang seitens des Veranstalters, es stehe lediglich für das Wort „za“, auf Deutsch „für“. Es könne auch „für den Frieden“ oder „für Freundschaft“ bedeuten. Eine Pro-Putin-Demonstration sei der Autokorso nicht gewesen. Vielmehr müssten sich Russlanddeutsche wegen der Ereignisse in der Ukraine nun bedroht, diskriminiert und ausgegrenzt fühlen. Wegen ihrer Wurzeln würden sie als Helfer Putins betrachtet. Der Korso sei ein Mittel, auf die Diskriminierungen aufmerksam zu machen.

„Schmerz und Fassungslosigkeit“

Das wiederum hat die in Winnweiler lebende Russin Marina Konstantinou auf die Palme gebracht. In einem Leserbrief distanzierte sie sich entschieden von diesen Aussagen. „Der Krieg in der Ukraine brachte mich dazu Gefühle zu empfinden, die ich vorher nicht gekannt habe. Schmerz, Fassungslosigkeit, dass mein Russland ein friedliches Land angreift“, schrieb sie. Und zum Autokorso: „Es gibt bessere Wege zu zeigen, dass Spätaussiedler für den Frieden sind.“ Ihre eigenen Bedenken, in der Öffentlichkeit russisch zu sprechen, hätten sich als unbegründet erwiesen: „Als Dolmetscherin und Helferin war ich mit meiner Sprache bei den Flüchtlingen mehr als willkommen.“ Und zum „Z“ hat sie eine klare Meinung: „Es ist Symbol eines sinnlosen und grausamen Krieges.“

Weil uns dieser Brief so beeindruckt hat, haben wir beschlossen, ihn nicht einfach so abzudrucken und stattdessen Marina Konstantinou in einem Interview ausführlich zur Sprache kommen zu lassen. Als Stimme „der anderen Russen“, wie sie sagt. Sie lesen es in der RHEINPFALZ am SONNTAG.