Eine saumäßige Überraschung gab es für diejenigen, die am Mittwochmorgen auf den Straßen von Albisheim im Zellertal unterwegs waren. Drei Jungschweine hatten die Gunst der Stunde genutzt und waren durch eine unverschlossene Stalltür zu einer Abenteuertour gestartet. Im Hof einer Fußpflegerin legten sie einen Zwischenstopp ein, zu einer Pediküre kam es aber nicht – möglicherweise waren keine Termine frei. Anschließend statteten die drei jungen Schweine dem Seniorenheim „Haus Zellertal“ einen Außenbesuch ab. Offensichtlich hatten sie danach dann genug vom Duft der großen weiten Welt und es zog sie wieder zurück in die heimischen vier Stallwände. Jedenfalls kamen die drei rosigen Wutzen wohlbehalten über die Ortsmitte wieder nach Hause, wo sie von ihrem erleichterten „Herrchen“ in Empfang genommen wurden. Dessen vorangegangen Einfangversuche waren erfolglos geblieben. Ob es den drei Wutzen in Zeiten anhaltender Kontaktbeschränkungen in ihrem Stall einfach zu langweilig geworden war, oder ob sie vielleicht einfach mal wieder die Sau rauslassen wollten, ist nicht bekannt. Immerhin aber wurde die Coronaverordnung beachtet: Alle drei Schweine stammen aus einem Haushalt und hielten sich jederzeit an die Abstandsregeln.