Das Museum für Zeit in Rockenhausen ist, wie der Name schon sagt, alles andere als ein reines Uhrenmuseum. Die Themen der Ausstellung sind vielseitig und komplex und locken auch Besucher aus entfernteren Ecken der Republik an. Ein Rockenhausener hat das Museum aufgebaut, ein Team aus Ehrenamtlern kümmert sich um die Besucher. Für die Zukunft hat das Team allerdings einen Wunsch.

Wir Menschen können entscheiden, was mir mit unserer Zeit anfangen, nur den Lauf der Zeit können wir nicht ändern. Insofern lohnt es sich also, ein paar Stunden in einen Besuch des Museums