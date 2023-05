Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zunächst ist es eine traurige Neuigkeit: Die Rockenhausener Wesbachwinzer, seit über 20 Jahren im gleichnamigen Verein mit großer Leidenschaft als Hobby-Weinbauern aktiv, haben ihre Wingerte verkauft. Die gute Nachricht: Anna-Maria Schückler will als neue Besitzerin die Rotwein-Tradition fortsetzen. Mit Blick auf die Sorte könnte man auch sagen: Sie ist nun „Regentin“.

Mit dem Verkauf der „Weingärten in der Wesbach“ steht in Rockenhausen die Staffelübergabe an eine neue Weinbau-Generation bevor. Die Wesbachwinzer, seit über