Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war ein außergewöhnliches Projekt, das am Freitagabend in der protestantischen Kirche in Rockenhausen seinen krönenden Abschluss gefunden hat. Musiker mehrerer Ensembles haben sich zusammengeschlossen und gemeinsam eine Messe für den Frieden einstudiert. Die Vorbereitung war nicht immer einfach – die Aufführung dennoch grandios.

„The Armed Man. A Mass for Peace“ (deutsch: „Der bewaffnete Mann. Eine Messe für den Frieden“): So lautet der Titel der Auftragskomposition des 1944 geborenen