Am Samstagvormittag gab es einen Verkehrsunfall auf der B47. Zwischen Dreisen und Kerzenheim, in Höhe der Anschlussstelle Göllheim, kam es zu einem folgenschweren Kontakt von zwei Fahrzeugen. Beide waren in Richtung Kerzenheim unterwegs, so die Information der Polizei, als es im Bereich der Ausfädelspur krachte. Bei dem Aufprall wurde ein Fahrzeug an der linken Frontseite so stark beschädigt, dass es sich um die eigene Achse drehte. Die Unfallursache war zunächst nicht klar.

Bilanz des Unfalls: Eine Person wurde leichtverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch Feuerwehren der Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim im Einsatz. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.