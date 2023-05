Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die heiße Phase der närrischen Zeit in Deutschlands Faschingshochburgen ist in vollem Gange. „KiBo! Helau!“ heißt es aktuell auch bei der Bischheimer Familie Willig. Alle fünf Familienmitglieder haben sich der örtlichen Fasnacht mit Mann und Maus verschrieben. Vater Kai erhielt für seine Verdienste in der KiBo-Karnevalgesellschaft von 1948 zudem gerade einen Ehrenorden.

Er hat zwei Mal elf Punkte erreicht: Dafür gab es Anfang Januar den Goldenen Löwen für den Vereins-Vizepräsidenten. Stolz präsentiert Kai Willig den Orden,