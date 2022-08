Eine Tradition lebt wieder auf: Am Wochenende ist „Kerzrumer Kerb“. Neben einem umfangreichen Programm, das die Kerzrumer Kerweleit zusammen mit örtlichen Vereinen auf die Beine gestellt haben, findet nach zweijähriger Pause auch wieder ein Umzug statt.

Früher gab es beim Kerzenheimer Kerweumzug rund 20 Zugnummern, darunter zahlreichen Fußgruppen und einige Motivwagen, sagt Marvin Mirschberger von den Kerweleit. Dieses Jahr werden es wohl weniger sein. So mancher Kerwewagen-Bauer sei durch das aktuelle Sicherheitskonzept abgeschreckt worden. „Diese Regeln nehmen vielen den Spaß“, meint Mirschberger. Er hofft trotzdem auf große Resonanz.

Die VG-Verwaltung setzt in diesem Jahr längst geltende Sicherheitsvorschriften um, die für mehr Sicherheit für die Gäste am Straßenrand und für die Akteure sorgen sollen. Dass es diese neuen Vorschriften gibt, ist bisher kaum Thema gewesen, da wegen Corona ja ohnehin derlei Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ausfielen. Beim Bau der Umzugswagen ist demnach darauf zu achten, dass für jede Person, die auf dem Wagen ist, ein stabiler Sitzplatz vorhanden sein muss. Ebenfalls muss es ein stabiles Geländer geben, an dem sich die Mitfahrer festhalten können. Räder und Zwischenräume von Achsen und Deichseln müssen so verkleidet werden, dass Kinder beim Auflesen von Süßigkeiten nicht unter die Räder gelangen können. Und: Ein Wagen darf höchsten 2,55 Meter breit und vier Meter hoch sein. Darüber hinaus sind scharfe Kanten zu vermeiden und die technischen Anlagen der Bremsen müssen auf jeden Fall funktionieren.

Ob die Umzugswagen die Voraussetzungen erfüllen, überprüft am Freitag dann der TÜV. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde, bestätige Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) auf Anfrage. Sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt, gibt es eine TÜV-Plakette, die ein Jahr Gültigkeit hat. Danach können noch optische Veränderungen vorgenommen werden, ohne die Abnahme nichtig zu machen.

Am Umzugstag selbst hat der Zugleiter eine Stunde vor Umzugsbeginn die Aufgabe zu überprüfen, ob die Fahrzeuge alle zugelassen sind. Wenn dann noch eine Haftpflichtversicherung vorliegt und Begleitpersonen den Umzugswagen begleiten, kann es dann endlich losgehen. Auf Alkohol haben Fahrer und Begleiter während des Umzuges selbstredend auch zu verzichten. Der Umzug darf eine Höchstgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometern nicht überschreiten und es darf nur solches Wurfmaterial (etwa Bonbons) verwendet, werden, mit dem keine Sachbeschädigungen und Verletzungen angerichtet werden können. Bislang haben sich zwölf Zugnummern angemeldet, darunter ein Traktor, ein Rad, vier Pkw und mehrere Fußgruppen. Aber auch Live-Musik gibt es beim Umzug: Die Guggemusiker aus Ingelheim haben ihr Kommen zugesagt.

Das Programm

Die Kerzenheimer Kerwe wird am Freitag, 26. August, 18 Uhr, beim Männergesangverein im Kerwegarten eröffnet. 20.30 Uhr: Kerweausgrabung, danach Kerwebar. Samstag, 27. August: Kerwespiel TSG Kerzenheim gegen TuS Ilbesheim (15 Uhr), ab 19 Uhr Schlagerparty. Sonntag, 28. August: unter anderem ab 14 Uhr Umzug mit anschließender Kerweredd am Römer; ab 16 Uhr Alleinunterhalter Jürgen Sperling bei den Kleingärtnern. Montag, 29. August: unter anderem Musik mit dem Duo Fairplay im Kerwegarten (ab 18 Uhr). Dienstag, 30. August: unter anderem Kerwebegräbnis (21.30 Uhr).