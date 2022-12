Es begab sich zu einer Zeit, da war der Weihnachtsmann unterwegs, um den Kindern die Geschenke zu Heiligabend zu bringen. Es war tiefe Nacht, der Mond hinter einer Schneewolke verschwunden, und dazu stieg langsam Nebel auf. Der Weihnachtsmann trieb seine Rentiere an, um schnell zum nächsten Dorf zu gelangen, doch der Nebel wurde immer dichter. Er kniff die Augen zusammen, aber mehr als das Hinterteil des ersten Rentiers vor dem Schlitten war nicht mehr zu erkennen. Er dachte gerade noch, jetzt müsse er aber bald am nächsten Ort angelangt sein, da tat es auf einmal einen Schlag.

Der Weihnachtsmann wurde ordentlich durchgeschüttelt, als sein Schlitten auf einmal nach unten fiel. Äste streiften das Gesicht des Weihnachtsmannes, bevor der Schlitten mit einem Knall auf dem Boden aufschlug. Benommen richtete er sich auf. Das war gerade noch einmal gut gegangen, weder ihm noch seinem Schlitten war – bis auf ein paar Kratzer – etwas passiert. Zum Glück hatte seine Weihnachtsmannmagie Schlimmeres verhindert. Ein Problem gab es aber doch. Seine Rentiere waren nirgendwo zu sehen, und er hörte auch kein Glöckchen in der dunklen Winternacht.

Aber wo war er überhaupt gelandet? Suchend schaute er sich um. Tatsächlich lichtete der Nebel sich gerade ein wenig, und der Weihnachtsmann erkannte, dass er auf einem Berg sein musste. War er etwa mit dem Schlitten an der großen Tanne auf dem Donnersberg hängengeblieben? So musste es sein. Doch wie sollte es nun weitergehen? Zu Fuß würde er es mit dem großen schweren Schlitten wohl nicht weit schaffen.

Da hörte er auf einmal ein Räuspern. „Bist du der Weihnachtsmann?“, fragte eine tiefe, raue Stimme hinter ihm. Der Weihnachtsmann drehte sich um und sah erstaunt vier Wildschweine aus dem Wald herausschauen. „Der bin ich“, sagte er. „Ich bin mit dem Schlitten an der großen Tanne hängengeblieben und kann meine Rentiere nicht mehr finden. Dabei wollen die Kinder doch ihre Puppen und Holzspielzeuge.“ Traurig schüttelte der Weihnachtsmann den Kopf. Da sagten die Wildschweine: „Zu viert sind wir ganz schön stark. Wir könnten doch den Schlitten ziehen. Zumal es ja erst einmal bergab geht.“ Die Augen des Weihnachtsmanns leuchteten auf: „Das würdet ihr machen?“ Die Wildschweine nickten.

Da holte der Weihnachtsmann schnell das Ersatzgeschirr aus dem Schlitten und zurrte die vier Wildschweine fest. „Und jetzt noch eine Prise Weihnachtsmannmagie“, rief er und schüttete seine Mütze über den Tieren aus. „Das wird euch zwar nicht fliegen lassen, aber der Schlitten sollte euch nun sehr leicht vorkommen.“ Und so zogen die Wildschweine den Weihnachtsschlitten durch den verschneiten Wald, bis sie im nächsten Dorf ankamen. Dort konnte der Weihnachtsmann nicht nur die Geschenke verteilen, sondern fand auch seine Rentiere wieder, die auf einem Hof in der Nähe gelandet waren und am Stroh knabberten. Den Wildschweinen schenkte der Weihnachtsmann zur Belohnung einen riesigen Korb voller Eicheln, Kastanien und Nüsse, bevor er weiterflog.

Eines hatte er aber vorher noch zu erledigen: Um sich bei den Wildschweinen für deren Hilfe zu bedanken, flüsterte er den richtigen Leuten im Schlaf die Geschichte von den tapferen Wildschweinen zu. Und so wurde die Wutz als Wappentier des Dorfes auserkoren, das sie auch heute noch ist.

Fröhliche Weihnachten!