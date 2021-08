Klimaschutz ist wichtig – auch in ländlichen Gebieten, wie dem Donnersbergkreis. Eine gute Möglichkeit, Natur, Insekten und Vögel zu unterstützen, ist, eine Insektenwiese anzulegen – so wie jetzt in Hochstein an der alten B48.

Dazu wurde zunächst die Erde mit dem Pflug umgegraben. Mit dem Grubber, einem Gerät, das ebenfalls zur Lockerung des Bodens beiträgt, wurden noch Steine hochgefördert und das Saatbeet vorbereitet, erklärt Uwe Sauer aus dem Ortsbeirat. „Drei Tage waren wir mit dem Entfernen der großen Steine beschäftigt“, erzählt er weiter. Die kleineren Steine sind dann in mühevoller Handarbeit an zwei Tagen eingesammelt worden.

Erst dann konnte das Saatgut verteilt und mit einer sogenannten Cambridge-Walze nicht allzu tief in den Boden gedrückt werden. Anschließend sollte gut bewässert werden. In Hochstein verlief das unproblematisch, denn: „Kaum war das Saatgut ausgestreut, da begann der Regen. Als ob wir es bestellt hätten!“, freut sich Helferin Anne Angne.

Saatmischungen sehr gefragt

Die Saatmischungen wurden beim Landhandel „RWZ-Agrarzentrum“ in Rockenhausen besorgt. „Man kann je nach Größe des Feldes bei uns vier verschiedene einjährige beziehungsweise mehrjährige Mischungen kaufen“, berichtet Geschäftsführer Stefan Lechner. Darin enthalten sind Blumen, heimische Wildkräuter, Gräser oder Leguminosen, also Hülsenfrüchtler, ganz nach dem persönlichen Geschmack. „Seit vergangenem Jahr ist der Verkauf solcher Mischungen deutlich gestiegen. Viele Hobbygärtner verlangen ebenfalls gezielt danach“, stellt Lechner fest.

Die Wiese an der alten B48, die nun in eine Blühwiese verwandelt wurde, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) kostenlos an die Hochsteiner verpachtet. Eigentlich sollte die Insektenwiese bereits im vergangenen Jahr angelegt werden. Doch da war es zu trocken. Mit Rat und Tat zu Seite der Ratsmitglieder stand der Hochsteiner Landwirt Lothar Angne und sein Team. Der „Partnerbetrieb Naturschutz“ Angne hat mit heimische Wiesen und was Insekten gut tut nämlich schon viel Erfahrung.

Insektenhotels und Eidechsen-Domizil

Einfach nur eine Blumenwiese anzulegen, war dem Ortsbeirat aus Hochstein noch zu wenig. Deswegen wurden zwei Insektenhotels für verschiedene Wildbienen-Arten, Schmetterlinge, Marienkäfer, Ohrwürmer, Wespen und Florfliegen selbst gezimmert und auf der Wiese aufgebaut. „Die großen Steine, die wir aus dem Feld herausgesammelt hatten, haben wir dann noch am Rand der Bienenweide aufgetürmt als Domizil für Mäuse, Blindschleichen und Eidechsen“, erzählt Uwe Sauer abschließend.

Ein kleines Biotop für Insekten, Gartenvögel und Wildblumen anzulegen, erfordert etwas Mühe, ist aber nicht besonders schwer und kann problemlos auch selbst im eigenen Garten verwirklicht werden.