Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch vergeblich versucht, in das Gebäude des DRK-Kreisverbandes in der Dannenfelser Straße einzudringen. Ihnen ist es nach Polizeiangaben nicht gelungen, die Tür einer Lagerhalle aufzubrechen. Dabei entstand jedoch Sachschaden. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.