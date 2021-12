Zwischen dem 19. Dezember, 18 Uhr, und dem 20. Dezember, 14 Uhr, wurde versucht, in die Apotheke am Marktplatz einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten, die Medikamentenklappe auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam zu öffnen, um so in das Anwesen zu gelangen. Die Klappe wurde im Bereich des Schlosses massiv beschädigt. Es blieb aber beim Versuch.