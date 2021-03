Bereits am vergangenen Mittwoch gab es in der Zeit zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße einen Einbruchsversuch. Wie die Polizei jetzt mitteilte, machten sich die beiden Tätern an einer Terrassentür zu schaffen, um in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen. Einem Zeugenhinweis nach hatte eine Person einen weißen Kapuzenpullover und eine auffallend schwarz-glänzende Steppjacke an, die zweite war komplett dunkel gekleidet. Beide trugen ihre Kapuzen über den Kopf, sowie schwarze Mund-Nasenbedeckungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden unter 06352 - 911-100.