Ein Zahlenschloss mussten der oder die bislang unbekannten Täter aufbrechen, um sich Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Carl-Glaser-Straße in Kirchheimbolanden zu verschaffen. Irgendwann zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und den Vormittagsstunden des Donnerstags gelang ihnen dies. Sie entwendeten eine Autobatterie. Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911100 oder pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.