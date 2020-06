Wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch.

In einem Fall hebelten die noch unbekannten Täter bei einem Paket-Shop ein rückwärtiges Fenster auf, betraten die Räumlichkeiten und öffneten dort zahlreiche Pakete. Anschließend entfernten sie mit brachialer Gewalt einen in der Wand fest verankerten Würfeltresor und entwendeten diesen samt Inhalt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Deutliche Hebelspuren an der Tür

Im zweiten Fall durchtrennten die Täter zunächst einen und gelangten so auf das Gelände der Feuerwehr. Dort versuchten sie, gewaltsam eine Tür beim Gerätehaus aufzuhebeln, was ihnen jedoch trotz zahlreicher Versuche nicht gelang – an der Tür befanden sich danach deutliche Hebelspuren. Das Tatwerkzeug, ein Schraubenzieher, steckte noch in der Tür.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund dreitausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 jederzeit entgegen.