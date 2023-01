Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, kam es in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg zu einem erfolgreichen Einbruch und zu einem Einbruchsversuch. Dabei wurde in einem Geschäft die Haupteingangstür aufgehebelt, Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet. In einem weiteren Geschäft in der Nachbarschaft wurde versucht, die Seitentüren und eine Kellertür aufzuhebeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 entgegen.