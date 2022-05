Einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Alsenbrücker Straße verursacht. Nach Polizeiangaben wurde am Freitag zwischen 8 und 9 Uhr eine Tür aufgehebelt und das Anwesen durchsucht. Gestohlen haben die Einbrecher aber offenbar nichts. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.