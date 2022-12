Am Montag wurde zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Windenstraße eingebrochen. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt durch Einschlagen einer rückwärtig gelegenen Terrassentür. Anschließend durchwühlten sie mehrere Zimmer. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Was genau gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06361 917-0 bittet die Polizei um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.