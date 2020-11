Mit brachialer Gewalt haben bislang unbekannte Einbrecher am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Münchweiler Ringstraße eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Das hat die 85-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses mitbekommen und telefonisch einen Verwandten informiert, der wiederum die Polizei gerufen hat. Die Diebe sind daraufhin aus dem Anwesen getürmt – ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang unklar. Eine sofortige Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.