In der Nacht von Freitag, 23. Juli, auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter mittels Gewalt die Eingangstür des Wasgau-Marktes in Göllheim aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht, allerdings entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern machen können oder die im Bereich des Tatortes auffällige Beobachtungen machen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter 06352-9112700 bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.