Am Samstagnachmittag teilten Vereinsmitglieder des Bouleclubs Hochstein einen Einbruch in das Vereinsheim mit. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der oder die Täter ein Fenstergitter entfernt und das Fenster dahinter eingeschlagen hatten und so in das Gebäude hineingelangt waren. Aus der Vereinskasse stahlen sie einige hundert Euro und schlugen weitere Fenster ein. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.