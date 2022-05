In der Zeit vom 30. April und dem 17. Mai drangen Unbekannte beim stillgelegten Steinbruch Wolfsmühle auf bislang ungeklärte Weise in eine Transformatorenstation ein und entwendeten Kupferkabel und -platten mit einem geschätzten Gewicht von etwa zweihundert bis dreihundert Kilogramm. Der Wert des entwendeten Kupfers dürfte sich auf rund 2500 Euro belaufen. Der Gesamtschaden inklusive Instandsetzungsarbeiten wird deutlich höher auf rund 20.000 Euro beziffert. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.