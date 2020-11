Am Samstagabend stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kupferbergstraße in Kirchheimbolanden fest, dass unbekannte Täter in die Souterrainwohnung eingebrochen waren und die komplette Wohnung durchwühlt hatten. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter vermutlich über eine gekippte Terrassentür in die Wohnung ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kibo unter 06352 911-100 zu melden.