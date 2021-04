In den frühen Abendstunden des Sonntags schafften es zwei Personen, die Tür eines Schmuckgeschäfts in der Uhlandstraße aufzubrechen und in den Einkaufsraum zu gelangen. Über die Schadenshöhe und den Wert des Diebesgutes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Dagegen gibt es bereits Zeugenhinweise zu die beiden Täter. Sie werden wie folgt beschrieben: Eine Person trug eine blaue Jeans, dunkle Jacke, weißen Kapuzenpulli und eine dunkle Mütze sowie einen Bart. Die andere Person hatte eine Glatze und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die beiden seien zu Fuß in Richtung Gasstraße geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden unter 06352 911-100.