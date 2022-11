Am frühen Sonntagmorgen kam es in Rockenhausen zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte „Regenbogen“. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Durch die Alarmanlage gestört, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Es entstand allerdings Sachschaden. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen und am Tatort wurde eine Spurensuche durchgeführt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361/917-0.