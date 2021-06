Ungewöhnliche Beute bei einem erneuten Einbruch auf dem Gelände des Alsenzer Einkaufsmarktes: Aus dem dort ansässigen Zeitschriften- und Lotteriegeschäft haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag eine Kaffeemaschine und einen Beutel Schoko-Bonbons gestohlen. Die Diebe waren über das Dach ins Innere des Gebäudes eingedrungen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170. Bereits im vergangenen September war in den Laden sowie eine ebenfalls zu dem Komplex in der Niedermoscheler Straße gehörende Apotheke eingebrochen worden.