Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag haben unbekannte Täter die Tür zum Betriebsraum der Kläranlage in Würzweiler aufgebrochen. Dies gab die Polizei am Dienstagnachmittag bekannt. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Die Polizei in Rockenhausen bittet unter Telefon 06361 917-0 um Hinweise, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.