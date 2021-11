Für den Einbruch in ein Juweliergeschäft am Marktplatz am vorletzten Wochenende, wurden zwei Tatverdächtige ermittelt. Das hat die Polizei am Montag gemeldet. Die zunächst unbekannten Täter hatten, wie berichtet, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.40 Uhr eine Schaufensterscheibe mit einem Begrenzungspoller eingeworfen und Uhren und Ketten aus der Auslage im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Danach waren sie vom Tatort geflüchtet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen zwei Männer aus dem Donnersbergkreis. Bereits letzten Freitag wurde ein Teil des Diebesguts bei einem der beiden Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beim zweiten Tatverdächtigen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern richterlich angeordnet worden war, fand sich auch das restliche Diebesgut und wurde sichergestellt. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.