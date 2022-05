Eine Kettensäge, einen Freischneider und eine Werkzeugkiste samt Inhalt im Wert von rund 700 Euro haben bislang unbekannte Täter zwischen den Samstagen 21. und 28. Mai aus einem Gartenhaus gestohlen. Dieses steht nach Polizeiangaben in einem Waldstück in der Umgebung des Morbacherwegs. Zudem haben die Diebe Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.