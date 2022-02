Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Weitersweiler hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer im Zeitraum von Montag, 7., bis Sonntag, 13. Februar, im Bereich des Marnheimer Wegs etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden melden, Telefon 06352 9110, E-Mail pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de. Die Täter waren über ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses in das Gebäude gelangt und hatten dort das gesamte Inventar durchwühlt. Ob sie etwas entwendet haben, steht laut Polizei noch nicht fest.