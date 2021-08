Mehrere Gegenstände wurden in Münsterappel aus einem Wohnhaus gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Anwesen, dabei entwendeten sie mehrere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter 06361 9170.