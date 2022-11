Wie erst am Montag bekannt wurde, gab es bereits am Freitag einen Einbruch in einem Einfamilienhaus im Habsburger Ring in Göllheim. Im Unterschied zu den meisten Fällen dieser Art gelang es der Polizei diesmal aber, den Täter zu erwischen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Einbruch zwischen 16 und 18 Uhr. „Das Fensterglas einer rückwärtig im Garten gelegenen Terrassentür wurde beschädigt und ermöglichte das Durchgreifen und Umlegen des Terrassentürgriffs. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck entwendet“, so die Polizei.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung fielen der Polizei zwei Personen in der Nähe des Tatorts auf, die sich verdächtig machten, weil sie sofort die Flucht ergriffen. „Eine Person konnte bei der Verfolgung gestoppt und trotz enormer Gegenwehr festgenommen werden“, so der Polizeibericht weiter. Bei seiner Durchsuchung seien Schmuckstücke aufgefunden worden, die eindeutig dem Einbruch zugeordnet werden konnten. Bei dem Täter handele es sich um einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Hubschrauber kommt bei Fahndung zum Einsatz

Am Folgetag wurde noch bekannt, dass in der Marano-Equo-Straße ebenfalls in ein Einfamilienhaus auf dieselbe Weise eingebrochen worden war. Da am Festnahmeort weitere Schmuckstücke aufgefunden wurden, die dem zweiten Tatobjekt zugeordnet werden konnten, muss sich der 30-Jährige auch für diese Tat verantworten. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die zweite flüchtige Person ebenfalls an den Einbrüchen beteiligt war. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers blieben die Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Täter bisher erfolglos.

Bei der Festnahme des 30-Jährigen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die genaue Höhe des Wertes des Diebesgutes ist bisher nicht bekannt, sie dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 zu melden.