Auf dem Grundstück der ehemaligen Privatbrauerei Bischoff in Winnweiler ist eingebrochen worden. Zwischen 14. Dezember und 9. Januar haben bislang unbekannte Täter auf dem früheren Betriebsgelände in der Straße „An den Hopfengärten“ die Holztüren zu einer Werkstatt aufgehebelt und nach ersten Feststellungen fünf Kisten mit Werkzeugzubehör gestohlen. Der entstandene Schaden liegt laut Schätzung der Polizei im unteren dreistelligen Bereich. Den Diebstahl entdeckt haben Mitarbeiter einer mit Demontagearbeiten beauftragten Firma bereits am 9. Januar, aber erst später zur Anzeige gebracht.

Die Privatbrauerei Bischoff hatte 2022 den Betrieb eingestellt, nachdem das mehr als anderthalb Jahre währende Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gescheitert war. Seither steht für Insolvenzverwalter Jürgen Erbe von Schultze & Braun die Veräußerung der Unternehmenswerte auf dem Plan. Ein erster Schritt ist der Verkauf der Geräte zur Bierherstellung – so waren im Dezember drei große Sudkessel von einer Spezialfirma abgebaut und mit Tiefladern zu ihren neuen Einsatzorten in Schottland sowie der Schweiz gebracht worden. Auch das Bischoff-Gelände soll noch veräußert werden.