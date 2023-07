Üble Überraschung für Hausbewohner in Marienthal: Wie die Polizei mitteilt, haben ungebetene Besucher ein Einfamilienhaus im Rockenhausener Stadtteil heimgesucht. Die Täter gingen allerdings ohne Beute aus. Laut Polizei waren sie wohl bis in das Haus in der Buschengasse vorgedrungen. Weggekommen sei allerdings nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Doch haben die Eigentümer einen Schaden an der Terrassentür zu beklagen. Die Einbrecher hatten die Tür mit einem Werkzeug aufgehebelt.

Am Donnerstag hat die Polizei von dem Vorfall berichtet, der sich indes schon am vergangenen Wochenende zugetragen hat. Die Tatzeit lässt sich laut Polizei auf Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, eingrenzen. Hinweise nimmt die Inspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 entgegen.