Offenbar während ihres kriminellen Treibens gestört wurden bislang unbekannte Täter, die am Samstagnachmittag im Göllheimer „Entenpfuhl“ in ein Wohnhaus einbrechen wollten. Sie hatten sich zwischen 16.40 und 17.15 Uhr durch eine unverschlossene Gartentür Zutritt zu dem Gelände verschafft – die Eigentümer waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Vergeblich wurde versucht, mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür aufzubrechen. Stattdessen haben die Einbrecher die Glasscheibe einer anderen Tür eingeworfen. Ins Innere des Gebäudes sind sie jedoch nicht gelangt, weshalb die Polizei vermutet, dass jemand auf die Tat aufmerksam geworden ist. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.