Mit Hilfe einer Leiter, die sie aus dem Carport des Anwesens geholt und an den Balkon gestellt hatten, wollten bislang unbekannte Einbrecher am Sonntag gegen 22.15 Uhr in das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in der Backeshecke eindringen. Die Bewohner hatten jedoch nach Polizeiangaben verdächtige Geräusche wahrgenommen und nachgesehen. Da die Täter offensichtlich bei ihren diebischen Plänen gestört worden sind, haben sie ohne Beute das Weite gesucht. Auch Sachschaden ist nicht entstanden.