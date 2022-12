Am späten Mittwochnachmittag sind unbekannte Täter in der Straße „Zum Sattel“ in Rockenhausen in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten im Haus mehrere Räume. Die Einbrecher wurden fündig und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört, als die Bewohner gegen 18.10 Uhr zurückkehrten, und verließen das Anwesen über die Rückseite, vermutet die Polizei. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.