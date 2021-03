In der Zeit vom 10. bis 17. März ereignete sich in der Sandstraße in Eisenberg ein Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Hochschieben eines Rolltors Zutritt in eine Garage und machten sich an darin gelagerten Geldspielautomaten zu schaffen. Es wurden verschiedene Teile der Spielautomaten entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 entgegen.