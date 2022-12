Einbrecher waren von Dienstag auf Mittwoch im Donnersbergkreis unterwegs. In Lohnsfeld wurde in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf und durchwühlten anschließend in mehreren Zimmern. Es entstand ein Sachschaden von rund tausend Euro. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Auch Unkenbach waren Einbrecher unterwegs und wollten in ein Einfamilienhaus in der Talstraße einsteigen. Sie schlugen eine Fensterscheibe in einem Wintergarten ein. Da sich jedoch ein Bewohner zu Hause befand, ließen sie von ihrer Tat ab. An dem Fenster entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06361 / 917-0.