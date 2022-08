Aufs Übelste haben bis dato unbekannte Einbrecher in der Hans-Appel-Sporthalle in Göllheim gewütet – und das nun nicht zum ersten Mal. Wie Verbandsbürgermeister Steffen Antweiler am Dienstagnachmittag mitteilte, handelt es sich bereits um den dritten Vorfall dieser Art binnen eines halben Jahres.

Erneut passiert ist es in der Nacht auf Dienstag. Zwar wurde nach Stand der Dinge nichts Wertvolles gestohlen. Doch zeugten am Dienstagmorgen ekelerregende Hinterlassenschaften von den Eindringlingen. Die Unbekannten haben in der Sporthalle Kot und Urin zurückgelassen.

Bislang keine Verdachtsmomente

Bereits vor einem guten halben Jahr habe man derartige Schweinereien vorgefunden, vor etwa drei Monaten habe sich dies wiederholt, teilte Antweiler auf Anfrage hin mit. Am Montagabend nun ist in der Nähe der Halle eine Gruppe Jugendlicher gesehen worden. Doch ist keineswegs sicher, dass die etwas mit der Sache zu tun haben.

„Wir haben keinerlei Verdacht“, so der Bürgermeister. Allerdings hofft die Verbandsgemeinde darauf, dass Hinweise zu den Verursachern führen. Deshalb ist jetzt sogar eine Belohnung ausgesetzt worden. 500 Euro winken für Hinweise, die dazu führen, dass die Polizei Tatverdächtige ermitteln kann. Wer etwas weiß, melde sich bei der VG, Telefon 06351 49090.