Schmuckstücke und Bargeld haben bislang unbekannte Einbrecher nach ersten Feststellungen der Polizei aus einem Einfamilienhaus in der Erfurter Straße in Winnweiler gestohlen. Die Täter waren am Montag zwischen Mittag und frühem Abend über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude eingedrungen; im Inneren durchsuchten sie in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen. Die Höhe des entstandenen Schadens stand zunächst nicht fest. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden erbeten an die Polizeiinspektion Rockenhausen unter Telefon 06361 917-0.