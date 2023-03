Am Mittwoch wurde zwischen 12.45 Uhr und 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Langstraße in Kirchheimbolanden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zunächst an einem Fenster im Erdgeschoss ein Spannungsbruch erzeugt. Anschließend wurde das Fenster aufgehebelt. Der Täter stieg durch das Fenster ein und durchwühlte Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-2700 entgegen.