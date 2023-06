Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In dem Bioland-Betrieb von Uli Zerger und Eva Mundkowski tut sich etwas: Mit einem Hühnermobil und einem Hofladen setzen die künftigen Hofnachfolger neue Akzente. Glücklich gackernde Hühner und regionale Produkte sind dabei die Hauptakteure.

Der Gerbachhof in der Crayenbühlstraße 4 hat nichts mit Gerbach im Appeltal zu tun. Er heißt so, weil er neben der Gerbach am Weierhof liegt, und wird seit 25 Jahren von Uli Zerger