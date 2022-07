Die Kubakrise, die Spiegel-Affäre und der erste Auftritt der Rolling Stones: All das passierte im Jahr 1962, als Werner Rudolph in den Angelsportverein (ASV) Rockenhausen eintrat. Für die Weltgemeinschaft mag das im Vergleich weniger einschneidend gewesen sein, für den ASV keineswegs.

Werner Rudolph ist heute ein „ Urgestein“ des Vereins, betont der Vorsitzende Klaus Eid. In Rockenhausen betrieb er lange Zeit seine Gaststätte „zur Au“, die er von seinem Großvater geerbt hatte. Zu seinen Kunden gehörte auch der Angelsportverein, in den er schließlich eintrat und mit dem Angeln eine Leidenschaft entdeckte, die ihn sein Leben lang begleitete. Für ihn sei es immer ein Zeitvertreib gewesen, beschreibt er sein Hobby sehr nüchtern.

Der Angler sei in der Regel ein Einzelkämpfer, erzählt Klaus Eid. So war auch Werner Rudolph meistens alleine unterwegs, wenn er an der Alsenz angelte. Einen 13 Kilometer langen Abschnitt hat der ASV gepachtet, der auch dafür sorgt, dass dort ausreichend Fische vorhanden sind. Am meisten vertreten sei in der Alsenz die Bachforelle und die Regenbogenforelle, sagt Eid. Besonders gerne habe Werner Rudolph aber Aale gefangen, wofür er oft auch nachts am Wasser war.

Inzwischen zieht der 87-Jährige nicht mehr oft los. Wenn er in den letzten Jahren noch angelte, dann am Vereinsweiher des Angelsportvereins, wo sich insbesondere die Älteren gerne treffen. Das Angeln am Weiher sei etwas altersgerechter als an der Alsenz, sagt Klaus Eid.

Leere Pfannen und zuckende Aale

Rudolphs Ehefrau Karin hat nicht immer von der Leidenschaft ihres Mannes profitiert. Oft habe sie, wenn er ankündigte, angeln zu gehen, schon eine Pfanne bereitgestellt, um dann bei seiner Rückkehr festzustellen, dass es nichts zum Braten gibt. Und als Werner Rudolph seine gefangenen Aale in der Garage aufhing, musste sie entsetzt feststellen, dass sie noch zuckten. Trotzdem: „Ich war immer froh, dass er was zu tun hatte“, sagt sie über das Hobby ihres Mannes.

Denn Rudolph braucht immer etwas zu tun. Oft landeten seine Aale in seinem selbst gebauten Räucherofen. Als „handwerklich hochbegabt“ beschreibt ihn Klaus Eid. Diese Eigenschaft hat er auch im Verein aktiv eingebracht. So war er maßgeblich am Bau des Vereinsheims an der Obermühle in Rockenhausen beteiligt. Auch dank seiner Hilfe habe sich der ASV dahin entwickelt, wo er heute ist, sagt Eid. Die Mitgliederzahlen seien im Vergleich zu den sechziger Jahren deutlich gestiegen.

Bis heute aktiv

Bis ins hohe Alter war Werner Rudolph noch im Verein aktiv und bewirtschaftete bis vor vier Jahren das Vereinsheim. Doch auch wenn das Angeln heute nicht mehr sein Leben bestimmt, tatenlos ist er dennoch nicht. Weiterhin hackt er selbst Holz und erledigt alle Arbeiten, die im Haus anfallen, selbst. Seine Frau Karin muss ihn gelegentlich bremsen, doch sie wird ihn davon nicht abhalten können, aktiv zu sein. „Ich brauche das“, sagt ihr Werner Rudolph deutlich. Wichtigstes Ritual am Ende jedes Tages für ihn: Die abendliche Flasche Bier.

Für sein 60. Jubiläum im ASV wurde Rudolph bei der diesjährigen Mitgliederversammlung nun geehrt – neben einer Urkunde des Vereins auch mit der goldenen Ehrennadel des Landesfischereiverbands. Da können selbst die Rolling Stones nicht mithalten.