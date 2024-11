Rein tabellarisch gibt es kein anderes Ziel als „Sieg“ in der Basketball-Landesliga 2: Die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden ist beim noch sieglosen Schlusslicht TSG Maxdorf zu Gast.

Dennoch sind die Karten nicht so klar verteilt, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Denn auch „Kibos“ Korbjägerinnen haben sich im bisherigen Saisonverlauf noch nicht mit Ruhm bekleckert und konnten erst einmal jubeln. Die beiden Gegner liegen nah beieinander – gewinnen die Vorderpfälzerinnen am Samstag (18 Uhr (Waldsporthalle), überflügeln sie den TVK in der Tabelle.

Weiter abrutschen will die Mannschaft um Trainer Sven Radloff aber nicht, auch wenn die Vorzeichen nicht gut stehen. Denn nur zwei Stunden früher ist der Turnverein in der Herren-Landesliga gefordert – und da gibt es eben für den Damencoach (als Spieler) und die erfahrene Spielmacherin (als Herren-Coach) einen Interessenkonflikt, der die TVK-Mädels nicht optimal aufgestellt die wichtige Auswärtsaufgabe in Maxdorf anpacken lässt.