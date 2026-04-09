Esskastanien für den Stadtwald: Der Kirchheimbolander Emil Reinhart wollte im Ruhestand etwas Sinnvolles tun – und pflanzte 25 Bäume an einem schwierigen Hang.

Westlich von Kirchheimbolanden, an einem Südhang oberhalb des Judentals, dort, wo sich ein schmaler Trampelpfad durch den Wald zieht, hat Emil Reinhart in den vergangenen Wochen oft gebückt gestanden. Die Erde ist steinig, der Boden trocken, der Hang fällt steil ab. Es ist kein Ort, an dem man sich Arbeit sucht, wenn man sie nicht wirklich will. Reinhart aber wollte. Der Rentner hat an dem Hangstück 25 junge Esskastanien gepflanzt.

Der 76-Jährige ist in Kirchheimbolanden kein Unbekannter. Viele haben ihn noch als Inhaber des Cafés Vogelgesang in Erinnerung, lange eine feste Adresse in der Stadt – mit gutem Kuchen und einem weiten Blick über die Umgebung. In dem Haus lebt Reinhart heute noch mit seiner Frau Sigrid, der Stadtwald beginnt nur wenige Schritte dahinter.

„Ich fühle mich dem Wald hier einfach verbunden“, sagt Reinhart. Aufgewachsen ist er ganz in der Nähe. „Der Hang, der Wald, das Tal – das alles war früher mein Spielplatz“, erzählt er. Heute blickt er mit Sorge auf die vielen abgestorbenen Bäume. Um die Lücken ein wenig zu schließen, pflanzt Reinhart in Absprache mit dem Forst nun Esskastanien.

Trockener Boden, felsiger Untergrund

Die jungen Bäumchen stellt der Forst zur Verfügung. Einfach selbst Setzlinge kaufen und einpflanzen, das ist im Stadtwald nicht möglich. Es müssen zertifizierte Pflanzen sein, die zum Standort passen. Begleitet wurde die Aktion von Revierförster Daniel Ochs. „Für den Standort ist die Esskastanie eine mögliche Baumart“, sagt Ochs. „Sie erweitert die Palette.“ Der felsige Untergrund und die Südlage hätten schon früher anspruchsvolle Bedingungen für den Wald geschaffen. Durch mehrere trockene Sommer habe sich die Situation jedoch weiter verschärft. Die Eichen an diesem Hang sind zwischen 55 und 135 Jahre alt – und nicht alle kommen mit den veränderten Bedingungen noch gut zurecht.

Emil Reinhart beim Befestigen eines Jungbaumes. Foto: Anja Hartmetz

Dennoch wächst zwischen den Eichen eine erstaunliche Vielfalt. Ahorn, Esche, Holunder, Kirsche, Douglasie, gelegentlich auch Eiben finden sich an dem Hang. „Es herrscht eine große Bandbreite“, sagt der Förster. Viele dieser Bäume sind sogenannte Stockausschläge, neue Triebe, die aus dem Wurzelstock oder dem unteren Stamm gefällter Bäume austreiben. In der Waldwirtschaft nutzt man sie gezielt zur natürlichen Verjüngung, weil sie schnell wachsen und keine Neupflanzung nötig ist. „Genetisch sind sie aber eher schwächer und daher nicht so widerstandsfähig“, erklärt Ochs. Dazwischen stehen allerdings auch sogenannte Kernwüchse – Bäume, die ganz klassisch aus Samen entstanden sind.

Die jungen Esskastanien sollen nun eine weitere Komponente in dieses Mosaik bringen. Geschützt werden sie durch kleine Holzgatter, damit Rehe und anderes Wild nicht an den frischen Trieben knabbern. Hergestellt werden die Schutzgatter von einem ortsansässigen Unternehmen, der Firma Waldwunder. Reinhart hat aber nicht nur gepflanzt, er will sich auch weiter um seine Schützlinge kümmern. In trockenen Sommern gießen, Brombeerhecken zurückschneiden, nach dem Rechten sehen – das alles gehört für ihn dazu. Er kommt regelmäßig vorbei, beobachtet, was sich verändert. „An einem optimalen Standort kann so ein Baum bis zu einen Meter pro Jahr wachsen“, sagt Förster Ochs. „Davon sind wir hier allerdings weit entfernt.“ Trotzdem will auch er verfolgen, wie sich die Kastanien entwickeln.

Baumrinde wurde zum Gerben verwendet

Der Hang diente vor mehr als hundert Jahren als Schälwald der Gerberei Seyler. Die Eichenrinde wurde zum Gerben genutzt, das viele Wasser, das aus Quellen im Judental stadtwärts floss, machte den Betrieb möglich. Die Gerberei befand sich auf einem Gelände gegenüber dem Ziegelwoog. Was heute stiller Wald ist, war einst Teil eines funktionierenden wirtschaftlichen Kreislaufs. Es ist diese Verbindung aus Vergangenheit und Gegenwart, die Reinhart antreibt, wie er sagt. Ein großer Plan steckt nicht dahinter, keine Rechnung, die aufgehen muss. Es sind 25 Bäume, gesetzt von einem Mann, der Zeit hat – und sie sinnvoll nutzen will. Ob alle anwachsen, weiß niemand. Sicher ist nur: Einige der Lücken im Baumbestand werden künftig nicht mehr leer bleiben.