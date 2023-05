Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicolas Orthen flankt von der rechten Seite in die Mitte vor das Tor der Kirner, dort steht Dawid Szaszorowski frei und hämmert den Ball ins Netz (44.). Kirns Torwart Nico Setz kann nur noch hinterherschauen – die Steinbacher liegen sich in den Armen und feiern: Gerade wurde das erste Tor in der Landesliga erzielt. Fast hätte dieses Tor auch für den ersten Sieg gereicht...

Gegen den VfR Kirn – Dritter der abgebrochenen Landesliga-Saison – hatte TuS Steinbach gleich einen harten Gegner beim ersten Auftritt in der Landesliga vor sich. Doch davon ließen