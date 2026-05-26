Tristan Werner leitet das Büro der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden – und auch den Sportbund Pfalz. Was das für die Region bedeutet und welche Stimme die wichtigste war.

Den ersten und entscheidenden „Daumen hoch“ musste sich Tristan Werner bei seiner Familie abholen. Schon vor Monaten hatte er sie gefragt, ob sie ihm denn erlauben würde, für das Präsidentenamt beim Sportbund Pfalz zu kandidieren. Die Familie antwortete mit einem „Go“ – der Rest war dann fast ein Kinderspiel. Vor gut zehn Tagen wählten alle 548 anwesenden Mitglieder des Sportbundes Pfalz Tristan Werner, den Büroleiter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, zu ihrem neuen Chef. „Die Familie weiß, wie viel Spaß mir das macht – und ich weiß, was nun auf mich zukommt“, sagt Werner, 39 Jahre alt, gelernter Jurist, mit ein paar Tagen Abstand im RHEINPFALZ-Gespräch. Zuvor war er Vizepräsident des Sportbundes, jetzt steht er an der Spitze.

Von Kindesbeinen an ist Werner, der gebürtige Nordpfälzer, eng mit dem Sport verbandelt, liebt vor allem Fußball, will aber auch anderen Sportarten viel Raum geben. „Mich hat am Sport immer das Gemeinschaftsgefühl begeistert, das Miteinander, die Emotionen“, sagt er. Die verbindende Kraft des Sports für eine Gesellschaft hält Tristan Werner für ein hohes Gut – und unverzichtbar. „Ich war und bin fasziniert davon, was Gemeinschaft bewirken kann, gerade auch wenn es mal Probleme gibt.“

Von links: Dieter Noppenberger (Ehrenpräsident), Tristan Werner (Präsident) und Rudolf Storck (Stellvertreter). Foto: Redlingshöfer/ SPortbund/oho

Tristan Werner ist seit 20 Jahren ehrenamtlich im Sport aktiv, seit 2017 Sportkreisvorsitzender im Donnersbergkreis, seit 2018 im Präsidium des Sportbundes Pfalz. Er weiß, „wie man Organisationen führt und weiterentwickelt“, sagt er und meint damit, dass er beruflich mit dem Büro der VG auch eine große Institution leitet. Die Wahl in Landau sei ein „besonderer Moment“ gewesen, erzählt Werner – auch wenn es keinen Gegenkandidaten gab.

Der 39-Jährige, so wird im Gespräch klar, hat in seinem Kopf bereits inhaltliche Schwerpunkte verankert, die da lauten: Sport in der Pfalz in Zeiten des Klimawandels, mehr Investitionen in den Sportstättenbau, Intensivierung von interkulturellen und grenzüberschreitenden Begegnungen im Sport und Bürokratieabbau für Ehrenamtliche und Engagierte im Dachverband.

Dicke Bretter, die es zu bohren gilt, aber Werner ist optimistisch, will seine gesamte Erfahrung in der Verwaltung mit einbringen. Der Hauptberuf in der VG ist vom neuen, höchsten Ehrenamt im pfälzischen Sport nicht beeinflusst – aber die Nordpfalz mit ihrem Aufholbedarf in Sachen Investitionen in Sportstätten könnte durchaus ein bisschen mehr ins Blickfeld des organisierten pfälzischen Sports rücken.