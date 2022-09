Einen festen Platz für Kinder – den gibt es in Bolanden und auf dem Weierhof jetzt nicht mehr nur symbolisch, sondern auch zum Anfassen. An verschiedenen Stellen wurden neu gestaltete ausrangierte Stühle aufgestellt. Was hinter der Idee steckt.

„Wir freuen uns darüber, wenn wir sichtbar werden. Wenn möglichst viele Menschen wahrnehmen, wo Kinder ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen.“ Susanne Martin sitzt auf einem der nagelneuen Kinderstühle, mit denen die Kindertagesstätte Weierhof seit dem Frühjahr ausgestattet ist. Die Leiterin der Kita ist sichtlich zufrieden mit ihrem Gemeinschaftsprojekt „Ein Platz für Kinder“.

Die Idee kam von Kita-Personal und Elternausschuss, als die 30 Jahre alten Sitzgelegenheiten in den Gruppenräumen ersetzt wurden. Die alten Stühle einfach zum Sperrmüll geben wäre nämlich nach Ansicht der Kita viel zu schade gewesen. In gemeinschaftlicher Beratung entstand der Gedanke, die Stühle an vielfrequentierten Plätzen innerhalb des Ortes aufzustellen. Diese dann dem designierten Standort thematisch anzupassen und zu gestalten, war der nächste Schritt. So wurde zugleich auch eine Leitlinie des neuen Kitagesetzes umgesetzt: den Sozialraum der Kita innerhalb der Ortsgemeinde Bolanden zu erweitern.

Mit Wolle und Kindersöckchen

Zwölf Vereine und Institutionen der Ortsgemeinde, die allesamt in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, wurden angeschrieben und darum gebeten einen Stuhl zu gestalten. Insgesamt 16 Stühle waren schnell vergeben. Spiel- und Sportplätze in den Ortsteilen Bolanden und Weierhof sowie die Turnhalle dienen zum Beispiel als Aufstellort. Hinzu kommen die örtliche Grundschule, das Internat des Gymnasiums Weierhof, der Kinderchor Donnersberger Spatzen und die evangelische Kirche. Auch bei der Mennonitengemeinde und sogar vor dem Haus einer Privatperson fanden Stühle einen Platz.

Gleich ist auf allen Stühlen lediglich das Leitmotiv „Ein Platz für Kinder“, das mittels einer Schablone auf Sitzfläche und Rückenlehne aufgesprüht wurde. Bei der restlichen Gestaltung durften die Partner ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Stuhl-Designs variieren in Farbe und Materialien. So entstand unter anderem auch ein mit Wolle umwickeltes Exemplar, das an allen vier Beinen Kindersöckchen trägt. Sechs Stühle wurden von den Kita-Kindern gestaltet. „Alle Gruppen waren involviert. Sogar die Kleinsten, die Zweijährigen der Froschgruppe, haben bei einem Stuhl – natürlich im Froschdesign – geholfen“, erzählt Susanne Martin begeistert.

Guten Zweck erfüllt

Der grüne Frosch-Stuhl hat seinen Bestimmungsort am Bach gefunden. Die Kita-Kinder rückten persönlich mit Bollerwagen und Werkzeugkiste zur offiziellen Einweihung am Weierhofer Gängelstockweg an. Und auch die Stühle am Sportplatz und der Turnhalle in Bolanden wurden bereits aufgestellt. Wie lange die Stühle letztlich , auch witterungsbedingt, im Einsatz bleiben werden, lässt sich noch nicht genau sagen. „Wie diese im Dezember aussehen, werden wir dann sehen“, erklärt Susanne Martin. „Auf jeden Fall haben die alten Stühle uns so noch einmal einen letzten Dienst erwiesen und erfüllen einen guten Zweck.“