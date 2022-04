Noch steht an der Hauptstraße/Ecke Gaubergstraße ein Haus, das nach den Recherchen des Rüssinger Arbeitskreises Geschichte in seinen Grundmauern wohl zu den ältesten Gebäuden des Dorfes zählt. Nach dem Abriss plant Rüssingen dort einen zentralen, seiner Geschichte gewidmeten Platz.

Beim Abriss des mehrfach umgebauten und erweiterten Hauses wird die historische Grundmauer zum Nachbargrundstück erhalten bleiben. „Mit Tafeln an dem verfugten Bruchsteinmauerwerk wollen wir an die Geschichte des Hauses und die Geschichte Rüssingens erinnern. Den Mittelpunkt des kleinen Platzes wird ein Gedenkstein zum 1250. Ortsjubiläum bilden, das Rüssingen im kommenden Jahr feiert“, beschreibt Ortsbürgermeister Steffen Antweiler die Intention der Planung.

Die ebene Freifläche des neugestalteten Areals umfasst gerade einmal 17 Quadratmeter. Da das Gelände an der Gaubergstraße ansteigt, wird – da das in den Hang gebaute Haus abgerissen wird – eine statische Absicherung erforderlich. Aus gestalterischen und nicht zuletzt auch Kostengründen hat sich der Gemeinderat schon im Planentwurfs entschieden, dass das Gelände auf das Niveau der Hauptstraße abgetragen werden soll.

Bezug zu Weinbau und Steinbruch

In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich der Gaubergstraße – gegenwärtig spitzwinklig und kaum einsehbar – erweitert. Ein Gutteil der 72.000 Euro Gesamtkosten, die das Planungsbüro Stadtgespräch für die Neugestaltung ansetzt, sind den statischen Erfordernissen geschuldet. Ebenso ist auch ein Posten für die „Möblierung“ des Platzes veranschlagt. Über deren Einzelheiten will man indessen erst entscheiden, wenn man die Neuanlage vor Augen hat.

„Grundsätzlich sollten möglichst alle Gestaltungselemente in einem direkten Bezug zu Rüssingen und seiner Geschichte stehen“, betont Antweiler. Als Beispiel nennt er den Jubiläumsgedenkstein. Gedacht wird an einen Kalksteinfindling als Verweis auf den landschaftsbildprägenden Steinbruch oberhalb des Dorfes. Auf Anregung von Daniel Däuwel (Grüne) könnte die geplante grüne Absturzsicherung entlang der Gaubergstraße aus Rebstöcken bestehen und so an den Weinbau in Rüssingen erinnern.

Baubeginn erst nächstes Jahr

Weitere Ideen: die Böschung begrünen, den Platz pflastern, Bäume pflanzen und Sitzgelegenheiten aufstellen. Mit dem Baubeginn ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Der vorliegende Planentwurf bildet die Grundlage für einen Antrag auf Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprojekt. Sie ist die Voraussetzung für die Verwirklichung des Projekts.